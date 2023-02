Michter's bringt erstmals seit 2021 einen 10 Jahre alten Kentucky Straight Bourbon auf den Markt

„Ich war der Meinung, dass der 10-jährige Bourbon, den wir jetzt auf den Markt bringen, schon letztes Jahr wunderbar geschmeckt hat, aber unser Master Distiller Dan McKee und unsere Master of Maturation Andrea Wilson erklärten mir, dass er mit einem weiteren Jahr der Reifung außergewöhnlich werden würde", erklärte der Michter's-Präsident Joseph J. Magliocco. „Wir bei Michter's verfolgen das Ziel, den besten amerikanischen Whiskey herzustellen. Wir sind dankbar für das Verständnis und die Geduld, die unsere treuen Michter's-Fans bewiesen haben, als sie ein weiteres Jahr auf die Veröffentlichung unseres 10 Jahre alten Bourbons warten mussten."

LOUISVILLE, Kentucky, 21. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Im März dieses Jahres bringt die in Louisville ansässige Michter's Distillery ihren 10 Jahre alten Kentucky Straight Bourbon auf den Markt. 2022 hat Michter's keinen 10 Jahre alten Bourbon ausgeliefert, sodass dies die erste Auflage des Single-Barrel-Whiskeys seit 2021 sein wird.

Wilson, Mitglied der Kentucky Bourbon Hall of Fame, bringt umfassende Erfahrung in ihre Aufgabe ein, die darin besteht, den Reifeprozess aller Fässer von Michter's zu beaufsichtigen. Sie merkte an: „Es gibt viele Merkmale, die wir bei der Auswahl der Fässer für diese Veröffentlichung berücksichtigen, unter anderem Komplexität, Körper und Tiefe. Das sind die Aspekte, die einen Whiskey unvergesslich machen, und wir sind der Meinung, dass die zusätzliche Zeit diese Ausgabe abgerundet hat, indem sie ein Erlebnis schafft, das bis zum Ende anhält."

„Eines der wichtigsten Dinge, die ich von unserem verstorbenen Master Distiller Willie ‚Dr. No' Pratt gelernt habe, war Geduld. Er hat ein Produkt erst dann auf den Markt gebracht, wenn er das Gefühl hatte, dass es den vollen Reifegrad erreicht hatte", kommentierte McKee. „Letztes Jahr haben Andrea und ich den damals schon weit über 10 Jahre alten Bourbon verkostet und darüber gesprochen. Wir waren beide der Meinung, dass er nach einem weiteren Jahr im Fass außergewöhnlich werden würde. Ich bin so begeistert von dem Ergebnis."

Der 10 Jahre alte Michter's Bourbon wird in den Vereinigten Staaten zum unverbindlichen Verkaufspreis von 185 USD pro 750-ml-Flasche angeboten.

Michter's blickt auf eine lange und reiche Tradition beim Angebot traditioneller amerikanischer Whiskeys von unvergleichlicher Qualität zurück. Das hochgelobte Michter-Portfolio umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahl hergestellten Produkte bis zu seiner optimalen Reife gealtert ist. Derzeit werden alle Sorten von Michter's zugeteilt, da die Nachfrage das Angebot übersteigt. Im Oktober 2022 wurde Michter's in einer weltweiten Umfrage zum „Most Admired American Whiskey" ernannt. Im Januar 2023 wurde Michter's von Drinks International in dessen jährlichem Markenbericht zur Nr. 1 der beliebtesten amerikanischen Whiskeymarken gekürt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.michters.com. Folgen Sie uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter.

Medienkontakt:

Joseph J. Magliocco

+1 (502) 774 2300, Durchwahl 580

jmagliocco@michters.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2006747/Michters_Distillery_10_Year_Release_Bottle.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1923917/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/michters-bringt-erstmals-seit-2021-einen-10-jahre-alten-kentucky-straight-bourbon-auf-den-markt-301751987.html