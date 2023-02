Tradition trifft Moderne HORNBACH eröffnet neuen Bau- und Gartenmarkt auf dem Alten Messegelände in Leipzig (FOTO)

Leipzig / Bornheim (Pfalz) (ots) - Großer Bau- und Gartenmarkt mit Drive In für

Baustoffe öffnet am Mittwoch, 22. Februar, auf dem Alten Messegelände in Leipzig

/ mehr als 17.500 Quadratmeter Verkaufsfläche / 55 Millionen Euro in die

Standortentwicklung investiert / 95 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgen für

kompetente Beratung



Rund zehn Monate nach dem Spatenstich eröffnet am morgigen Mittwoch, 22. Februar

2023, der neue HORNBACH Bau- und Gartenmarkt samt Drive In für Baustoffe auf dem

Alten Messegelände in der Richard-Lehmann-Str. 117 in 04103 Leipzig. Auf mehr

als 17.500 Quadratmetern* Verkaufsfläche finden Kundinnen und Kunden alles rund

um ihr Projekt sowie für Balkon oder Garten.