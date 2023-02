Dubai International Finance Centre verzeichnet ein rekordverdächtiges Wachstum im Jahr 2022

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Der kombinierte Umsatz übersteigt erstmals 272

Millionen US-Dollar.



Das Dubai International Financial Centre ( DIFC (https://www.difc.ae/about/) )

das führende globale Finanzzentrum in der Region Naher Osten, Afrika und

Südasien, setzt im Jahr 2022 seinen Wachstumskurs mit rekordverdächtigem Tempo

fort.



Die Gesamtzahl der im DIFC tätigen Unternehmen ist von 3.644 auf 4.377 im Jahr

2022 gestiegen, was einem Anstieg von 20% im Vergleich zum Jahr 2021 entspricht.

Im Jahr 2022 registrierten sich 1,084 neue Unternehmen im DIFC und übertrafen

damit erstmals in der Geschichte die Marke von1.000.