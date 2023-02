A1 Group geht Geschäftspartnerschaft mit LotusFlare ein, um neuen digitalen Service einzuführen

Alexander Kuchar, Geschäftsführer von Technology & Future Services der A1 Group, kommentierte: „Wir haben ein neues Erlebnis hinsichtlich digitaler Dienstleistungen für Abonnenten geschaffen, das ihr digitales Leben unterstützt. LotusFlare unterstützte die A1 Group durch seine Internet-Expertise und seine cloud-native Software als Technologiebasis für re:do. Wir freuen uns über die gemeinsame Teamarbeit, die zur heutigen Markteinführung führte. Dies ist erst der Anfang, und wir werden re:do in Zukunft möglicherweise auch auf anderen Märkten der Gruppe einführen."

Sam Gadodia, CEO und Mitbegründer von LotusFlare, kommentierte: „Das gesamte LotusFlare-Team ist stolz darauf, dass die A1 Group sich für LotusFlare als Partner entschieden hat, um eine neue digitale Marke einzuführen, die das Abonnentenerlebnis ‚über Telekommunikation hinaus' erweitert. Jeder bei LotusFlare freut sich darauf, eine langfristige Partnerschaft mit der A1 Group fortzusetzen."

Informationen zur A1 Group

Die A1 Group, die an der Wiener Börse gelistet ist, ist ein führender Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Kommunikationslösungen in Mittel- und Osteuropa mit rund 26 Millionen Kunden. Das Unternehmen ist derzeit in sieben Ländern unter der Marke A1 tätig: Österreich, Bulgarien, Belarus, Kroatien, Republik Serbien, Slowenien und Republik Mazedonien.

Die A1 Group bietet Kommunikations-, Zahlungs- und Unterhaltungsdienstleistungen sowie integrierte Geschäftslösungen an und erzielte bis zum Jahresende 2022 einen Umsatz von 5 Milliarden Euro. Rund 18.000 Mitarbeiter und hochmoderne Breitbandinfrastruktur machen digitales Business und digitalen Lebensstil möglich und befähigen Menschen, Unternehmen und Dinge, jederzeit und überall miteinander in Verbindung zu treten.

Informationen zu LotusFlare

Die Mission von LotusFlare mit Sitz im Herzen von Silicon Valley besteht darin, eine digitale Handels- und Monetarisierungsplattform zu entwerfen, aufzubauen und kontinuierlich voranzutreiben, die Technologie und das Kundenerlebnis vereinfacht, um Unternehmen wertvolle Ergebnisse zu liefern. LotusFlare DNO Cloud wurde auf Basis von Kundenerfahrungen entwickelt und ist ein vollständig verwalteter, cloud-nativer Handels- und Monetarisierungsservice, der ein komplett digitales BSS bietet, um wertvolle Geschäftsergebnisse für Verbraucher und Unternehmen von CSPs zu liefern.

