PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Dienstag mit uneinheitlichen Vorzeichen geschlossen. In Warschau und Budapest setzte sich der Trend vom schwachen Wochenauftakt fort, während sich die Prager Börse dank der Stärke der CEZ-Aktie erholte. Im international schwächeren Umfeld stach zudem die Moskauer Börse mit Kursgewinnen hervor.

An den westeuropäischen Aktienmärkten hatten positive Stimmungsdaten erneut Zinssorgen angefacht und auch in den USA tendierten die Börsen nach einem verlängerten Wochenende schwächer. Neben schlecht aufgenommenen Unternehmenszahlen hätten an der Wall Street auch die verschlechterten Beziehungen zwischen den USA und Russland belastet, hieß es. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Dienstag die Aussetzung des letzten großen Atom-Abrüstungsvertrags angekündigt.