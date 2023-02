Bad Belzig (ots) - Mit Eintreten der Rechtskraft des Insolvenzplans ist das

Fortbestehen der Stadtwerke Bad Belzig nunmehr gesichert. "Die nun vorliegende

Entscheidung bestätigt unseren Sanierungsansatz und gibt uns die Möglichkeit,

die Rettung des Unternehmens mithilfe des Investors wie geplant umzusetzen und

das Verfahren kurzfristig zu beenden. Damit können Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter und vor allem Kunden des kommunalen Dienstleisters aufatmen - der

Betrieb bleibt erhalten, die Grundversorgung ist gesichert", erklärt

Generalbevollmächtigter Joachim Voigt-Salus von der Berliner Kanzlei VOIGT

SALUS.. Der Rechtsanwalt unterstützte die Geschäftsführung der Stadtwerke Bad

Belzig im vergangenen Jahr mit seinem Team bei allen insolvenzrechtlichen Fragen

und Aufgaben der Sanierung.



Auch der vom Amtsgericht bestellte Sachwalter Dr. Jürgen Spliedt von der Kanzlei

SPLIEDT Rechtsanwälte begrüßt die Entscheidung für den Insolvenzplan: "Es war

wichtig, dass in diesem besonderen Verfahren eine Lösung gefunden wird.

Schließlich stand die Grundversorgung der Kunden auf dem Spiel. Über das jetzige

Ergebnis können alle Beteiligten entsprechend froh und erleichtert sein."





Investor schafft SicherheitMit REMONDIS wurde ein namhafter Übernehmer für den kommunalen Versorgergefunden, der die Zukunft der Stadtwerke Bad Belzig nun mitgestalten wird. "DieDaseinsvorsorge ist eine Aufgabe, der wir uns seit jeher verpflichtet fühlen.Daher freuen wir uns über die Entscheidung der Gläubiger, unserem gemeinsamenLösungsansatz den Weg zu ebnen. Der reibungslose Geschäftsbetrieb ist gesichertund wir sind zuversichtlich, die Stadtwerke Bad Belzig zum Wohle allernachhaltig neu aufstellen zu können", sagt Michael Schneider, Pressesprecher vonREMONDIS. Den vorausgegangenen Investorenprozess verantworteteUnternehmensberater Simon Leopold, Geschäftsführer der ABG Consulting-PartnerGmbH & Co. KG mit seinem Team. "Als Teil der operativen Sanierung haben wireinen strukturierten M&A-Prozess durchgeführt. Hier hatte sich früh einstrategisches Interesse an einem Investment bei den Stadtwerken gezeigt. Auchwenn die aktuelle Gesamtwirtschaftslage komplex ist, konnten wir mit mehrerenmöglichen Investoren Gespräche führen. REMONDIS hatte schließlich das besteGesamtkonzept vorgelegt", zieht Simon Leopold Bilanz.Stadtwerke bleiben am StandortTrotz der Übernahme wird bei den Stadtwerken an Bewährtem festgehalten. Sobleiben Standort und Name des Unternehmens unverändert. "Wir sind froh, dieGrundversorgung für die Kunden hier auch künftig sicherstellen zu können.Niemand muss frieren; die Wasserversorgung; die Abwasser-Entsorgung - alles geht