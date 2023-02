DAX - Kommt es noch zu einem weiteren Kursanstieg?

Die Kursabgaben im S&P 500 deuten eher auf erneuten Druck auf den DAX hin. Der S&P 500 ist am heutigen Dienstag nach dem langen Wochenende in den USA mit deutlichen Abgaben in die neue Börsenwoche gestartet. Der S&P 500 notiert aktuell direkt am 200er-EMA und 50er-EMA um 4.010 Punkte mit einer langen schwarzen Tageskerze. Sollte sich die Abwärtsdynamik im S&P 500 weiter fortsetzen, wäre auch im DAX mit eher weiter fallenden Kursen zu rechnen. Solange der DAX unter dem 10er-EMA bleibt, ist mit einem weiteren Kursrückgang bis 15.150 Punkte zu rechnen.

