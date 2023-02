JPMORGAN stuft Nel ASA auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nel vor den am 28. Februar erwarteten Zahlen zum vierten Quartal 2022 von 10,00 auf 11,60 norwegische Kronen angehoben. Die Einstufung wurde auf "Underweight" belassen. Im Fokus der Anleger dürfte zum einen das Wachstum des Auftragsbestandes des Wasserstoff-Spezialisten stehen, das einen Rekord erreicht haben sollte, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte das Segment Wasserstoff-Tankstellen in den Blick rücken und auch eine Expansion der Kapazitäten. Sein Kursziel hob er vor allem an, da er seinen Bewertungszeitraum bis Dezember 2024 verlagerte./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2023 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2023 / 17:06 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NEL ASA Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,65 % und einem Kurs von 1,545EUR gehandelt.



