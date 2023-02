VERSE wird bei Radius Research‘s Pitch, Deep Dive und Q&A Webinar präsentiert

Vancouver, BC, - 21. Februar 2023 - / IRW-Press / - VERSES Technologies Inc. (NEO:VERS) (OTCQX:VRSSF) („VERSES“ oder das „Unternehmen“), ein auf die nächste Generation von Lösungen für künstliche Intelligenz spezialisiertes Unternehmen, lädt Investoren und alle Interessierten zu einem am Mittwoch, den 22. Februar um 14:00 ET / 11:00 PT stattfindenden VERSES-Webinar ein, das von Market Radius Research veranstaltet wird. Auf der Veranstaltung wird der CEO von VERSES, Gabriel René, live über die laufende Entwicklung von KOSM, dem weltweit ersten Netzwerkbetriebssystem für verteilte Intelligenz, diskutieren.