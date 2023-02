Defense Metals beginnt mit dem Bau einer hydrometallurgischen Pilotanlage, deren Inbetriebnahme bei SGS Lakefield für März 2023 geplant ist

Craig Taylor, CEO von Defense Metals, erklärte:

„Wir freuen uns, diesen wichtigen Meilenstein, den Bau und Betrieb der hydrometallurgischen Pilotanlage, zu erreichen, deren Inbetriebnahme für Ende März geplant ist. Der Pilotbetrieb wird in zwei Abschnitten durchgeführt und sollte bis Ende April abgeschlossen sein. Ein erfolgreiches Pilotanlagenprogramm wird für die Fertigstellung des technischen Designs und der Wirtschaftlichkeit der geplanten Vormachbarkeitsstudie von wesentlicher Bedeutung sein.“

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Laborflotations- und Säure-Sinter-Tests ab Dezember 2021 ist Defense Metals jetzt bereit, eine hydrometallurgische Pilotanlage zu errichten. Es ist wichtig anzumerken, dass die unabhängige vorläufige wirtschaftliche Bewertung1 auf einem anderen hydrometallurgischen Arbeitsablaufdiagramm, dem Gangue-Leach-Caustic-Crack-Verfahren, basierte (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 31. März 2022). Nach zahlreichen Labortests entschied sich das Unternehmen jedoch für die Erprobung des weniger komplexen Säure-Sinter-Prozesses, der in ersten Tests bessere Gewinnungsraten erzielt hat, ein Industriestandard ist und das Potenzial für eine bessere Wirtschaftlichkeit besitzt.

Zielsetzung der Pilotanlage ist, die Aufbereitung des Flotationskonzentrats von Wicheeda im Dauerbetrieb zur Gewinnung von Seltenerden in größerem Maßstab mittels des Säure-Sinter-Arbeitsablaufdiagramms zu demonstrieren, um die Qualität des Projekts zu bestätigen und die für die Vormachbarkeitsstudie erforderlichen Daten zu sammeln.

Die Pilotanlage wird so konfiguriert, dass sie ein hochreines Seltenerden-Fällungsprodukt produziert, das als Ausgangsmaterial für eine Trennanlage geeignet ist. Die in der Pilotanlage produzierten Proben werden auch an potenzielle Endverbraucher zur Produktentwicklung und -qualifizierung weitergegeben.

Methodik

Die Anlage wird bei SGS Lakefield, Ontario, gebaut und in zwei Abschnitten für etwa zwei Wochen laufen. Die Anlage wird mit etwa 600 kg Mineralkonzentrat beschickt, das aus einer Flotations-Pilotanlage stammt, die mit einer Großprobe aus der Lagerstätte Wicheeda betrieben wurde.