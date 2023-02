Aufregende neue Ballonfahrt der Königlichen Kommission für AlUla bietet einen Blick auf das UNESCO-Weltkulturerbe Hegra aus der Vogelperspektive im Metaversum

Alula, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -



- Die innovative digitale Nachbildung des Grabes von Lihyan in Hegra ermöglicht

es Online-Reisenden, das berühmteste Bauwerk von AlUla von überall auf der

Welt von innen und außen zu erkunden

- Ein über Decentraland zugängliches interaktives Ballonfahrterlebnis lässt die

Besucher über Hegra schweben und bietet einen unglaublichen und lebensechten

Blick auf das ikonische Wahrzeichen



Das jüngste Metaversum-Debüt der Königlichen Kommission für AlUla (RCU) lud

Besucher dazu ein, ein maßstabsgetreues und vollständig immersives 3D-Modell des

Grabs von Lihyan, Sohn von Kuza, zu entdecken und zu erkunden - die erste

UNESCO-Welterbestätte in der aufregenden und weltweit zugänglichen digitalen

Welt.





Die RCU ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat sich die unglaublicheAnpassungsfähigkeit des Metaversums zunutze gemacht, um mit virtuellen Touristenin aufregenden neuen Dimensionen in Kontakt zu treten: Sie hat ein interaktivesBallonfahrterlebnis geschaffen. Die nächste aufregende Phase derMetaversums-Reise der RCU ist die Einführung des Erlebnisses parallel zurneuesten Ausgabe des jährlichen AlUla-Ballonfahrt-Festivals in Zusammenarbeitmit dem saudi-arabischen Heißluftballonverband.Die Ballonfahrt bietet den Online-Besuchern einen unvergleichlichen und überausrealistischen 360-Grad-Blick auf Hegras berühmtestes Wahrzeichen. Sie verbindetden Nervenkitzel des Aufstiegs in die Lüfte über der digitalen Wüste miteinzigartigen Erlebnissen, die den Spielspaß und die Spannung erhöhen. Darüberhinaus ermöglicht die RCU einer begrenzten Anzahl von Ballonfahrern, einNFT-Wearable zu erhalten, das zukünftige Erfahrungen im Metaversum freischaltet.Das Erlebnis kombiniert den Spaß eines hemmungslosen Videoabenteuers mit dembeeindruckenden Spektakel einer echten Ballonfahrt über Hegra. Es ist die idealeErgänzung zu dem umfassendem und innovativem Einstieg der RCU ins Metaversum,der es dem Unternehmen ermöglicht, ein breites Spektrum an Online-Besuchernaller Altersgruppen anzusprechen.Das virtuelle Hegra wurde in der riesigen und schnell wachsenden digitalenLandschaft von Decentraland in Zusammenarbeit mit dem renommierten globalenKreativberatungsunternehmen frog entwickelt und bietet digitalen Touristen einenerweiterten Zugang, der es ihnen ermöglicht, die einzigartigen Merkmale derStadt von überall auf der Welt zu erkunden.Als Teil der Capgemini Group wurde frog damit beauftragt, HegrasMetaversum-Debüt zu entwickeln, bereitzustellen und zu vereinfachen.