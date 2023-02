Tuya-fähiger "Find My"-Tag bietet Apple-kompatibles Tracking und hilft Kunden weltweit, Marktchancen zu nutzen

New York (ots/PRNewswire) - Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein weltweit

tätiger Anbieter von IoT-Entwicklungsplattformen, hat kürzlich ein Tuya-fähiges

Bluetooth-Ortungsgerät mit der Bezeichnung "Find My"-Tag vorgestellt. Es ist mit

dem umfangreichen Apple-Produktnetzwerk kompatibel und überwindet die Grenzen

herkömmlicher Ortungsgeräte, um die Fernortung von Wertgegenständen im Alltag zu

ermöglichen. Tuya-Kunden können die Technologie für ihre Produktentwicklung

nutzen und über große Einzelhändler verkaufen.



Zwar sind Smart Tags auf dem Markt weitverbreitet, doch die meisten von ihnen

basieren auf der einfachen Bluetooth-Übertragung, die viele Einschränkungen

aufweist. Aufgrund der Reichweitenbeschränkung kann ein Nutzer nur den Standort

sehen, der zuletzt vom Gerät auf seinem Mobiltelefon aktualisiert wurde. Selbst

innerhalb einer kurzen Entfernung kann es schwierig sein, das Gerät zu orten,

wenn andere Objekte das Signal blockieren.





Das Tuya-fähige "Find My"-Tag ist klein, leicht zu befestigen und zutransportieren und überwindet diese Nachteile, indem es mit dem "FindMy"-Netzwerk von Apple zusammenarbeitet. Er ermöglicht sowohl dieBluetooth-Nahbereichsortung als auch die Fernverfolgung. Dadurch können auch dieAuswirkungen von Signalstörungen erheblich reduziert werden.Laut einem am 3. Februar 2023 von Apple veröffentlichten Bericht waren weltweitmehr als 2 Milliarden Apple-Geräte im Einsatz. Das bedeutet, dass das "FindMy"-Netz, das sich aus diesen Geräten zusammensetzt, die Erfolgsquote beimAuffinden vermisster Gegenstände erheblich steigern kann. Selbst wenn sich einGegenstand in Bewegung befindet, kann der Anhänger, solange er mit demTuya-fähigen "Find My"-Tag verbunden ist, Standard-Bluetooth-Signale senden, umin der Nähe befindliche Apple-Geräte aus dem "Find My"-Netzwerk zu erkennen. DieApple-Geräte können dann den Standort der Standard-Bluetooth-Signale an iCloudsenden, und der Benutzer kann den Echtzeit-Standort des Gegenstands in der "FindMy"-App sehen.Die herkömmliche Echtzeit-Ortung über Mobiltelefone kann zwar bei der Suche nachvermissten Gegenständen helfen, doch die Kosten für die Produktentwicklung undden Einsatz der Lösung sind für die Anbieter hoch. Die Echtzeit-Ortung basiertauf dem Mobilfunknetzmodul und erfordert die Unterstützung durchKommunikationsbasisstationen, 4G-Datenkarten und Ortungschips. Mit demTuya-fähigen "Find My"-Tag können Anbieter nun eine kostengünstige, schnelle undinnovative Lösung für den Markteintritt wählen.Kürzlich hat die türkische Marke Neutron durch die Nutzung derLow-Code-Entwicklungstools von Tuya und des reichhaltigen IoT-Ökosystems überdie Tuya-IoT-Entwicklungsplattform innerhalb kurzer Zeit ihr eigenes NeutronSmart Tag entwickelt. Das Tag wird über mehrere Online- und Offline-Kanäleverkauft, unter anderem über die größte türkische Online-Shopping-PlattformTrendyol und die Online- und Offline-Shops der bekannten regionalenE-Commerce-Plattform Hepsiburada, Amazon und Vodafone. Neutron bezeichnet dasProdukt als "bequem, sicher und energiesparend", da es für unterschiedlicheSuchszenarien eingesetzt werden kann. Die Zusammenarbeit von Tuya mit dem "FindMy"-Netzwerk von Apple ist ebenfalls ein wichtiges Merkmal, das vielAufmerksamkeit erregt hat.Das Tuya-fähige "Find My"-Tag ist benutzerfreundlich. Nutzer müssen es nur aneinem Gegenstand anbringen, den sie verfolgen möchten, sein Signal mit Apples"Find My"-App verbinden, einen Namen für den Gegenstand eingeben und schon wirdsein Standort in der App angezeigt.Außerdem brauchen sich die Nutzer keine Sorgen über eine kurze Akkulaufzeit oderübermäßigen Datenverbrauch zu machen. Das Tuya-fähige "Find My"-Tag hat einenextrem niedrigen Energieverbrauch. Mit einer 2032er-Knopfzelle kann es etwa einJahr lang betrieben werden.Tuya wird das Tuya-fähige "Find My"-Tag weiter verbessern und dieNFC-Zugangskontrolle, die NFC-Funktionen für soziale Aktivitäten und anderediversifizierte Funktionen ausbauen. Darüber hinaus wird Tuya innovative Ideenfür Kunden auf der ganzen Welt bereitstellen, mit denen sie ihr Geschäftausbauen können, und sie bei der raschen Entwicklung und Umsetzung relevanterProdukte und Lösungen mit umfassender technischer Kompetenz unterstützen.View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tuya-fahiger-find-my-tag-bietet-apple-kompatibles-tracking-und-hilft-kunden-weltweit-marktchancen-zu-nutzen-301752294.htmlPressekontakt:Ge Bai,502114262@qq.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/155291/5446887OTS: Tuya Smart