CIBF2023 Internationale Konferenz über die Spitzentechnologie fortgeschrittener Batterien (Frontier Technology of Advanced Batteries Batteries) (15. -1 7. Mai 2023) - Aufforderung zur Einreichung von Beiträgen

Vorwort

China International Battery Fair (CIBF) ist eine internationale Veranstaltung der Batterieindustrie, die von China Industrial Association of Power Sources (CIAPS) gesponsert wird, und alle zwei Jahre in China stattfindet. CIAPS wird die CIBF2023 vom 16. bis 18. Mai 2023 abhalten. Die ,,International Conference on the Frontier Technology of Advanced Batteries" wird vom 15. bis 17. Mai 2023 am selben Ort stattfinden, einen Tag früher als geplant.

CIBF2023 Internationale Konferenz über die Frontier Technology of Advanced Batteries

Auf der Konferenz werden 8 Sitzungen stattfinden:

Sitzung 1: Umfassende Sitzung: Markt/Anwendung und staatliche Anreize;

Sitzung 2: Sitzung über Batterien für neue Energiefahrzeuge: Batterie- und Brennstoffzellentechnologie für PHEV und EV, HEV, FCV, Niederspannungsfahrzeuge mit 12-48 V Start-Stopp-Funktion und Mikro-Hybridfahrzeuge;

Sitzung 3: Sitzung über die Energiespeicherung von Batterien: Batterietechnologie, die im Mikronetz- und Energiespeichersystem eingesetzt wird;

Sitzung 4: Sitzung über Batteriematerialien der neuen Generation: Positive und negative Elektrodenmaterialien, Elektrolyt- und Separatormaterialien sowie weitere Technologien;

Sitzung 5: Sitzung über Wasserstoff- und Brennstoffzellen: Wasserstoffproduktion, Wasserstoffspeicherung, Brennstoffzelle und Systemapplikation;

Sitzung 6: Sitzung über neue Batteriesysteme: lithium-Ionen-Batteriesystem der nächsten Generation, Natrium-Ionen-Batteriesystem und über das lithium-Ionen-Batteriesystem hinaus;

Sitzung 7: Sitzung über die Integration von Batteriesystemen und Bewertung der Zuverlässigkeit und Sicherheit der Systemlebensdauer: Bewertung der Sicherheit und Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien, Entwurf und Bewertung der Simulation von Lithium-Ionen-Batteriesystemen und neue Standards für die Bewertung von Batterien, Modulen und Systemen etc;

Sitzung 8: Sitzung über Recyclingtechnologie für Lithium-Ionen-Batteriematerialien: Abbau und Gewinnung von Lithium-Batteriematerialien, Batterierückgewinnung, Kaskadennutzung und Recyclingtechnologie.

Wir begrüßen und ermutigen die Experten, Wissenschaftler, aktiven Forscher sowie die Studenten, die auf diesem Gebiet im In- und Ausland studieren und einen Abschluss erlangen, Zusammenfassungen ihrer neuesten Forschungsergebnisse vorzubereiten und sie zur Vorauswahl und Kategorisierung einzureichen.

Die Anforderungen für die Vorauswahl der Beiträge: Thema und ,,einseitige" Zusammenfassung;

Offizielle Sprache des Beitrags: Englisch

Abgabetermin für den Titel des Beitrags und die Einreichung der Zusammenfassung: Spätestens bis zum 15. März 2023 .

Einzelheiten zur Einreichung und Teilnahme finden Sie auf der Webseite der Konferenz:www.cibf.org.cn oder kontaktieren Sie:

Das CIBF2023 Büro:

Cheng Liwen

E-Mail: chengliwen@ciaps.org.cn

