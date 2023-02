HONOR Magic5 Lite kommt in den EU-Märkten auf den Markt und belegt den ersten Platz in der globalen DXOMARK-Batterie-Rangliste

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Mit einem 5100mAh großen Akku in einem

kompaktem Design, bietet das HONOR Magic5 Lite eine unglaublich lange

Akkulaufzeit von 3 Tagen



BARCELONA, Spanien, 22. Februar 2023 /PRNewswire/-- Die globale Technologiemarke

HONOR kündigte die Markteinführung des HONOR Magic5 Lite in der EU an, ein

Allrounder aus der HONOR Magic-Serie zu einem erschwinglichen Preis, der ein

klassenbestes 120 Hz OLED-Display, leistungsstarke 5G-Funktionen und eine solide

Leistung bietet. Das HONOR Magic5 Lite hat auch den ersten Platz in der globalen

DXOMARK-Batterie-Rangliste mit einer Punktzahl von 152 belegt und ist damit das

Smartphone mit der höchsten Batteriebewertung, das bisher getestet wurde.