Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Freitag in München versichert, Deutschland werde seine Verteidigungsausgaben dauerhaft auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anheben./toz/DP/zb

Die nun von Verteidigungsminister Boris Pistorius vorgeschlagenen zehn Milliarden mehr bei den Verteidigungsausgaben hält der CDU-Haushaltspolitiker dennoch für einen "ersten Schritt in die richtige Richtung". An eine Umsetzung glaubt er aber nicht: "Bei den massiven Verwerfungen innerhalb der Ampel kann ich aber nicht erkennen, dass die im Raum stehenden zehn Milliarden Euro auch tatsächlich zur Verfügung gestellt werden."

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte über mehr Geld für die Bundeswehr weist die Union im Bundestag darauf hin, dass im kommenden Jahr ein Plus im Militäretat von fast 15 Milliarden Euro angezeigt wäre. Nur so könne das von der Nato verabredete Ziel erreicht werden, dass alle Staaten zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung stecken, sagte Ingo Gädechens (CDU), Mitglied des Haushaltsausschusses, den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Mittwoch). "Verglichen zum laufenden Haushalt 2023 müssten im kommenden Jahr mindestens 14,8 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stehen, um das Zwei-Prozent-Ziel endlich zu erreichen."

