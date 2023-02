DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Israel/Justizreform:

"Was in Israel gerade passiert, ist mit den Vorgängen in Ungarn und Polen zu vergleichen, wo rechtspopulistische Regierungen mit immer neuen Tabubrüchen Stück für Stück die Demokratie aushöhlen. Nur will Netanjahu im Handstreich erledigen, was in Budapest und Warschau Jahre gedauert hat. Wäre Israel Mitglied der EU, würde Brüssel nun Sanktionen beschließen und mit dem Entzug von Mitgliedsrechten drohen. Den Freunden Israels bleibt nur, auf die Stärke der israelischen Zivilgesellschaft zu hoffen. Noch ist die unheilige Koalition aus Nationalisten, radikalen Siedlern und religiösen Fanatikern nicht am Ziel."/zz/DP/he