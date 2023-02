Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht vier Standorte in der Lausitz, darunter das LEAG-Kraftwerk Schwarze Pumpe

SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesarbeitsgericht will über die Höhe von Nachtarbeitszuschlägen in der Getränkeindustrie entscheiden

^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Schindler, Jahreszahlen 06:30 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen 07:00 AUT: Wienerberger, Jahreszahlen 07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen 07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Jahreszahlen (8.30 Pk) 07:30 DEU: Exasol, Jahreszahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen 08:00 NLD: Stellantis, Jahreszahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen 08:20 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen 10:00 DEU: Fresenius, Pk zu Jahreszahlen 10:00 DEU: Oldenburgische Landesbank, Jahreszahlen 10:00 DEU: Ceconomy, Hauptversammlung 10:30 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung 15:30 DEU: Fresenius Medical Care, Pk zu Jahreszahlen 18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen 18:00 ITA: Pirelli, Jahreszahlen 19:30 DEU: Mercedes-Benz: Update zur Software- und Hardware-Strategie u. a. mit CEO Ola Källenius 22:00 USA: Mosaic, Q4-Zahlen 22:05 USA: Altice USA, Q4-Zahlen 22:20 USA: Nvidia, Q4-Zahlen 23:00 USA: Ebay , Q4-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 22. Februar:

