Panamax Inc., eine Bankai Company, unternimmt einen strategischen Schritt für seine Core-Banking-Lösung die Übernahme von Acute Informatics

Ahmedabad, Indien (ots/PRNewswire) - Panamax Inc., eine Bankai Company und

weltweit führend in der Fintech-Entwicklung, gab kürzlich die Übernahme von

Acute Informatics bekannt, einem Unternehmen für Digital-Core-Banking-Lösungen

und IT-Beratung in Ahmedabad. Ziel der Übernahme ist es, die digitalen

Finanzlösungen von Panamax zu stärken und Digital-Core-Banking-Lösungen weltweit

anzubieten.



Die Übernahme ist von großer Wichtigkeit, um die richtigen Teams

zusammenzubringen und eine geschlossene Gruppe von Experten zu bilden, die

Millionen von Nutzern weltweit verbesserte digitale Finanzlösungen anbieten

können. Panamax hat in ein hochmodernes Büro investiert, um ein Digital Core

Banking Centre-of-Excellence (CoE) für mehr als 500 Mitarbeiter von Acute

Informatics zu errichten und die Bedürfnisse von über 120 globalen Kunden zu

erfüllen.