EryDel gibt Update zu gesetzlichen Bestimmungen für EryDex zur Behandlung von Ataxia Telangiectasia

- In den USA festgelegter regulatorischer Pfad: Special Protocol Assessment (SPA)-Vereinbarung mit der FDA

Bresso, Mailand, Italien / Accesswire / 22. Februar 2023 / EryDel SpA, ein weltweit tätiges Biotech-Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und Kommerzialisierung von Therapien zur Behandlung seltener Krankheiten mithilfe seiner proprietären Technologie für rote Blutkörperchen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Zulassungsantrag (European Marketing Authorization Application, MAA) für EryDex zur Behandlung von Ataxia Telangiectasia (AT) (Louis-Bar-Syndrom) in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 vorbereitet. AT ist eine seltene neurodegenerative Erkrankung bei Kindern, für die es keine zugelassene Therapie gibt. Nach einer positiven Konsultation mit der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) ergab der anschließende Schriftwechsel, dass das zur Einreichung verfügbare Datenpaket umfassend ist und die Anforderungen für die Regulierungsbehörde erfüllt, um die Überprüfung von EryDex abzuschließen.

Darüber hinaus hat EryDel mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) im Rahmen des SPA-(Special Protocol Assessment)-Verfahrens bzgl. Design, Endpunkten und statistischer Analyse einer neuen klinischen Phase-3-Studie (die NEAT-Studie) Übereinstimmung erzielt. Die SPA sieht vor, dass das Design und die geplante Analyse der Studie, wie in dem der FDA vorgelegten Prüfplan dargelegt, die Ziele angemessen berücksichtigt, die erforderlich sind, um die Einreichung eines neuen Arzneimittelantrags für EryDex zu unterstützen.

„Wir freuen uns, dass wir die wichtigen Schritte unternommen haben, die den regulatorischen Weg für EryDex für die Behandlung von AT klären“, so Luca Benatti, Chief Executive Officer von EryDel. „In Europa sind wir dabei, die europäische MAA einzureichen, und in den USA sind wir mit der FDA bezüglich der SPA vorangekommen. Dies sind wichtige Meilensteine beim Vorantreiben unserer Arbeit, um diese wertvolle Therapie der AT-Community bereitzustellen.“