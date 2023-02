BARCLAYS stuft GIVAUDAN AG auf 'Underweight'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2850,00 CHF , was einem Rückgang von +-0,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die Givaudan Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2.878EUR gehandelt.

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2850 Franken belassen. Analyst Alex Stewart unterteilt die Chemiebranche in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie ab sofort in zwei Bereiche: Diversifizierte Chemie und Spezialchemie, erstere mit positivem und letztere mit neutralem Votum. Aromen- und Duftstoffhersteller wie Givaudan zählt er zur Spezialchemie-Gruppe, auf die er sich in dieser Studie weniger fokussierte./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2023 / 22:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

