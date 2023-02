JEFFERIES stuft NOVO NORDISK auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 625 auf 730 dänischen Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Das große Marktpotenzial im Bereich Fettleibigkeit sei in der Aktie des Insulinherstellers eingepreist, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derweil intensiviere sich aber der Wettbewerb, was die Gefahr zukünftigen Gegenwinds mit sich bringe./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2023 / 09:44 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 134,9EUR gehandelt.