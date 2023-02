BARCLAYS stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wacker Chemie von 181 auf 202 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Alex Stewart unterteilt die Chemiebranche in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie ab sofort in zwei Bereiche: Diversifizierte Chemie und Spezialchemie, erstere mit positivem und letztere mit neutralem Votum. Wacker zählt er zu ersterer Gruppe. Als Lieferant der Solarbranche sei der Konzern ein Profiteur der Bestrebung, Europa in puncto Energie unabhängiger vom Weltmarkt zu machen. Es gebe Erholungssignale für die Branche, weshalb er auf Zwölfmonatssicht insgesamt positiv eingestellt sei, so der Experte. Anders als in den vergangenen drei Aufwärtszyklen sollten Anleger sich mittelfristig aber auf das Risiko einer Stagflation der Wirtschaft einstellen, also auf eine Zeit mit Inflation und wirtschaftlicher Stagnation./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2023 / 22:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,34 % und einem Kurs von 150EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alex Stewart

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 202

Kursziel alt: 181

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m