Auf diesen Rutsch in den Handelsbereich vom Freitag hatten viele Marktteilnehmer:innen nicht auf der Agenda. Denn die Woche begann sehr ruhig und brachte keine nennenswerte Veränderung beim DAX per Schlusskurs hervor. Um so dynamischer startete der Dienstag und brachte die Kurse zunächst unter Druck.

Mein Szenario war an den Freitag angelehnt, der eine sehr schnelle Erholung der Abwärtswelle mit sich brachte (Rückblick aus Wochenanalyse 19.02.2023):

20230219 DAX XETRA Wochenverlauf

Aus diesem stieg ich bei 15.300 am Markt mit einer Long-Position und engem Stopp ein und konnte diesen öffentlichen Trade (zu sehen auf Twitch) dann auch entsprechend managen:

Es kam zu einer deutlichen Erholung, aber keinen neuen Tageshochs mehr. Damit war zwar das Szenario von "Buy the Dip" erfüllt, doch kein Reversal daraus entstanden. Die Schlusskurse in Frankfurt bleiben negativ.

it einer Abweichung zum Vortag von 0,5 Prozent ist das Ergebnis dennoch schmeichelhaft im Vergleich zur Wall Street. Das Schaubild der Börse Frankfurt ist hier zu sehen:

2023-02-21 DAX Boerse Frankfurt

Die Schlusskurse an der Wall Street waren deutlich negativ. Hir fand keine Erholung mehr statt:

2023-02-21 Schlusskurse Wall Street

Damit konnte der Nasdaq auch nicht die Zwei-Wochen-Tiefs um 12.200 verteidigen und ist nun die FED-Zone vom 2. Februar gerutscht:

20230222 Nasdaq-100

Magst Du diese Bewegungen mit Kommentierung live sehen?

202302_AndreasBernstein_Wallstreet Livetrading_3 Sessions

Starten wir damit negativ in den Handel zur Wochenmitte?

Ideen zum DAX-Start am Mittwoch

Die Vorbörse kann diese Schwäche der Wall Street nicht ignorieren und fügt sich damit weiter in den Abwärtstrend ab Donnerstag der Vorwoche ein:

20230222 DAX Vorboerse

Diesen doppelten Support im Bild haben wir daher als potenzielles Ziel vor Augen. Etwas größer gezoomt ist der Bereich dann auch im XETRA-Chartbild seit Anfang Februar immer wieder als Unterstützung relevant gewesen und hier ersichtlich:

20230222 DAX XETRA mittelfristig

Bricht diese Zone, sind schnelle Abgaben bis 15.000 aus dem Chartbild ableitbar:

20230222 DAX Endloskontrakt

Ausführlicher habe ich Dir das als Videoversion noch einmal hier vertont:

Damit sind wir schon einmal sehr gut auf den heutigen Handel vorbereitet.

Termine am Mittwoch 22.02.2023

Es stehen weiterhin die Quartalszahlen an der Wall Street im Blickfeld. Gestern enttäuschte Home Depot mit dem Ausblick:

2023-02-21 HomeDepot News

An dieser Stelle siehst Du für die ganze Woche die großen Earnings einmal aufgelistet:

20230219 Earnings Week

Am Morgen bewerten wir zudem gleich die Verbraucherpreise aus Deutschland und erwarten 10.00 Uhr den ifo-Index. Über den gestrigen ZEW Index haben wir im Video einige Worte verloren.

Für den Nachmittag stehen dann die US MBA Hypothekenanträge und 20.00 Uhr das wichtige FOMC Protokoll der letzten Notenbanksitzung an.

Alle Termine von heute sind hier verzeichnet:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen.

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere Inspirationen.

Damit wünsche ich uns beim Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

