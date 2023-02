PARIS (dpa-AFX) - Preiserhöhungen haben den Umsatz des französischen Lebensmittelkonzerns Danone im vergangenen Jahr in die Höhe getrieben. Steigende Kosten und hohe Abschreibungen sorgten unter dem Strich allerdings für weniger Gewinn, wie das für Milchprodukte wie Joghurts oder Evian-Wasser bekannte Unternehmen am Mittwoch in Paris mitteilte.

Der Umsatz stieg dabei 2022 um knapp 14 Prozent auf 27,7 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis, welche Währungseffekte sowie Länder, in denen eine Hyperinflation herrscht, ausklammert, stiegen die Erlöse um 7,8 Prozent. Dies lag am oberen Ende der Ende Oktober erhöhten Umsatzprognose von 7 bis 8 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit 7,3 Prozent gerechnet. Dabei profitierte Danone allein von Preiserhöhungen, während die verkauften Mengen leicht rückläufig waren. Im vierten Quartal stiegen die vergleichbaren Erlöse nochmals um sieben Prozent.