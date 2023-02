QMC erhält Arbeitsgenehmigung für Lithiumbergbauprojekt Irgon

22. Februar 2023 Vancouver, British Columbia / IRW-Press / QMC Quantum Minerals Corp., (TSXV: QMC) (FWB: 3LQ) (OTC PINK: QMCQF) („QMC“ oder „das Unternehmen“) hat von der Regierung von Manitoba eine Arbeitsgenehmigung für die unternehmenseigene Lithium-Bergbaukonzession Irgon erhalten. Für die Lithiummine Irgon liegt eine historische Ressourcenschätzung von 1,2 Millionen Tonnen mit einem Lithiumgehalt von 1,51 % Li2O auf einer Streichlänge von 365 Metern und bis in eine Tiefe von 213 Metern vor. Die Streichlänge wurde an der Oberfläche auf derzeit rund 800 Meter erweitert und ist entlang des Streichens und in der Tiefe nach wie vor offen. In den Jahren 1956/57 wurden ein komplettes Bergwerk und ein Camp für 40 Personen errichtet. Der angrenzende Highway 314, der das Konzessionsgebiet durchquert, wurde eigens für die Zufahrt zum historischen Bergbaubetrieb Irgon errichtet. Der Bergbaubetrieb ist auf eine Verarbeitung von 500 Tonnen Erz pro Tag ausgelegt. Das Projekt kann mit einer hervorragenden Infrastruktur aufwarten: es liegt unweit einer Stromversorgungsleitung und verfügt über eine Straßenanbindung an eine 20 km südlich gelegene Verarbeitungsanlage und ein großes zentrales Eisenbahnnetz in Winnipeg (Manitoba).