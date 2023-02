Strathmore beantragt Bohrgenehmigung für das Agate ISR-Projekt

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Kelowna, BC – 22. Februar 2023 – Strathmore Plus Uranium Corp. („Strathmore Plus“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: SUU – WKN: A3DQAW – FRA: TO3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in diesem Sommer ein Bohrprogramm mit 100 Löchern auf insgesamt 15.000 Fuß plant, sobald die Bohrgenehmigung erteilt wurde. In Verbindung mit den Bohrungen wird Strathmore in Zusammenarbeit mit der University of Wyoming oberflächennahe und geophysikalische Untersuchungen im Bohrloch durchführen, um neue Bohrzielorte zu ermitteln.

Strathmore hat sich mit Dr. Brad Carr, dem Direktor des oberflächennahen geophysikalischen Zentrums der University of Wyoming, und seinen Studenten zusammengetan, um die verfügbaren historischen Bohrdaten unter Verwendung der Neuralog-Software zu digitalisieren. Dr. Carr hat vor kurzem (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 23. Januar 2023) einen Zuschuss von der School of Energy Resources der Universität erhalten, um Forschungen zur Förderung der Uranindustrie in Wyoming durchzuführen. Strathmore wird zur Forschung beitragen, indem es Zugang zu historischen und aktuellen Daten gewährt, die auf dem Grundstück Agate gewonnen wurden.

Darüber hinaus wird das Team von Dr. Carr von der University of Wyoming neu entwickelte geophysikalische Theorien und Methoden anwenden, um die Uranmineralisierung auf den Grundstücken zu bewerten. Terrence Osier, VP of Exploration von Strathmore, kommentierte: "Die Bohrdaten von Kerr-McGee sind für das Unternehmen äußerst vorteilhaft und ersparen Strathmore sowohl eine beträchtliche Summe an Geldmitteln als auch zwei Jahre an Explorationszeit. Mit über 650 Bohrstellen und 330 geophysikalischen Protokollen hat Strathmore einen enormen Vorteil, da es in der Lage ist, spezifische Ziele bei Agate zu erkennen. Nach Abschluss der Digitalisierung der historischen Daten werden wir die Rollfronten und ihre voraussichtlichen Trends modellieren. Die Bohrungen sind geplant, um die historischen Ergebnisse zu bestätigen und die Mineralisierung in Gebieten zu erweitern, die in der Vergangenheit nur wenig erkundet wurden. Wir gehen davon aus, dass wir die Bohrgenehmigung im Frühjahr 2023 erhalten werden und freuen uns darauf, das Grundstück Agate durch Explorationen und Genehmigungen voranzubringen, die zu einem betriebsbereiten In-Situ-Gewinnungsprojekt führen werden."