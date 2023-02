16.02.2023 - 2022 war ohne Frage ein ganz besonderes Jahr und das nicht nur an den Börsen. Der Begriff der Zeitenwende hat sich etabliert für das, was wir alle in diesem außergewöhnlichen Jahr erlebt haben. Ausgehend von der Coronakrise haben sich viele weitere Krisenherde ausgebreitet, so dass auch der Begriff der Polykrise im Jahr 2022 benutzt wurde.

Wirtschaftlicher Aufschwung findet sein Ende

Dabei spielten klassische wirtschaftliche Faktoren für die Finanzmärkte eine große Rolle. Hierzu zählt die Rückkehr der Zinsen. Immerhin hat die US-Notenbank Fed im Jahr 2022 die Zinsen in einem Tempo wie zuletzt in den 1980er Jahren angehoben. Die Marke von fünf Prozent kam schon in Sichtweite. Gleichzeitig hat das Thema Inflation immer höhere Wellen geschlagen. Mit rund zehn Prozent in Europa und rund neun Prozent in den USA erreichte die Preissteigerung im vierten Quartal 2022 den vorläufigen Höhepunkt.