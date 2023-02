Ziehen sich die Käufer also zurück, droht eine stärkere Korrektur. Genauso aber wahrt ihre derzeitige Standfestigkeit die Chance auf eine Fortsetzung der Rally in Richtung Allzeithoch, da der Aufwärtstrend intakt bleibt.

Leicht unterschiedliche Signale kamen gestern von der US-Wirtschaft: Parallel zu einem stärkeren Dienstleistungssektor hat das produzierende Gewerbe derzeit alle Hände damit zu tun, seine überschüssigen Lagerbestände so schnell wie möglich loszuschlagen. Doch auch diese Tatsache kann den Anlegern die Angst vor weiter steigenden Zinsen nicht nehmen. Die Technologieaktien in den USA ächzen unter der Aussicht auf eine robuste Wirtschaft, die der Geldpolitik wenig Grund gibt, plötzlich Zaghaftigkeit in ihrem Bestreben an den Tag zu legen, die Inflation mit höheren Zinsen zu bekämpfen.