DAX wohl vor weiteren Abgaben

Zu beachten ist, dass auch der S&P 500 aktuell massiv unter Druck steht und nach dem langen US-Wochenende aufgrund des US-Feiertags am Montag am Vortag mit deutlichen Verlusten aus dem Handel gegangen war. Zudem mit einer langen bärischen Tageskerze unter der Marke von 4.000 Punkten. Sollte der S&P 500 weiter unter Druck geraten, sollte dies auch die Abwärtsdynamik im DAX erhöhen.

Am heutigen Mittwoch stehen erneut wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. So wird um 10:00 Uhr das ifo-Geschäftsklimaindex für Februar publiziert. Um 14:55 Uhr folgen die Redbook Einzelhandelsumsätze der Vorwoche. Und am Abend um 20:00 Uhr erwarten die Marktteilnehmer mit Spannung das Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung der US-Notenbank Fed.

Aktuelle Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 15.350 Punkten. Indikatoren Short. Anlaufmarken nach oben bei 14.400, 15.450, 15.500, 15.550 und 15.600 Punkten. Nach unten bei 15.350, 15.300 und 15.150 Punkten. Gaps nach unten bei 15.222, 14.610, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang Januar bis Ende April aufwärts.

Gebert-Börsenindikator (Februar)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Januar: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX überm Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 14.800 Punkten mit weiterem Kursanstieg erwartet. Sentiment

DAX (Woche 08)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (22. Februar 2023): Bei 20,23% (Vortag: 19,10%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.