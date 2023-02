Nachdem der US-Dollar bei 151,9440 JPY seinen Höhepunkt Ende Oktober letzten Jahres markiert hatte und dadurch die Vorgängerhochs aus 1998 kurzzeitig übertrumpfen konnte, setzte eine nicht unerhebliche Korrekturbewegung ein und drückte das Paar mithilfe der Intervention der japanischen Notenbank (BoJ) auf eine Unterstützung aus Mai 2022 um 128,0000 JPY abwärts. Dabei lief das Paar Gefahr eine größere SKS-Formation zu aktivieren, dieses konnte allerdings noch in letzter Sekunde abgewendet werden. Seit Anfang dieses Jahres läuft nun eine steile Gegenbewegung und reichte bislang an den Horizontalwiderstand um 135,1600 JPY heran und über die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200. Sollte es Bullen nun gelingen weitere Schritte auf der Oberseite zu gehen, könnte die nächste Rallyestufe zünden.

Heute Abend wird das Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung der FED veröffentlicht, hieraus dürften neuerliche Impulse für die Finanzmärkte hervorgehen. Wichtigster Bestandteil ist jedoch die Verkleinerung der Bilanzsumme, was dem Greenback weiteren Auftrieb verleihen könnte. Im Fall von USD/JPY könnte oberhalb von 135,3130 JPY eine weitere Kaufwelle zunächst in den Bereich von 137,8060 und darüber an den Horizontalwiderstand um 139,3880 JPY heranreichen. Ein bärisches Szenario mag man sich bei der zögerlichen Finanzpolitik der Japaner kaum vorstellen, ein solcher Fall würde allerdings erst unterhalb von 128,3720 JPY greifen und könnte Abschläge auf 124,1400 JPY bereithalten.

USD/JPY (Tageschart in Yen) Tendenz: