Symrise hat das Kunststück geschafft, dass weder die Finanz- und Wirtschaftskrise nach 2009 noch die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine negative Auswirkungen auf das Geschäft im Duft- und Aromasegment hatten. Seit 13 Jahren steigt der Reingewinn kontinuierlich. Kein Dax-Konzern kann auf eine so lange Siegesserie zurückblicken. Gleichzeitig wächst das Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren um fast zehn Prozent jährlich. Mit Blick auf 2023 rechnen Analysten mit einer Fortsetzung der Wachstumsserie und prognostizieren eine durchschnittliche Steigerung des Nettogewinns um gut 20 Prozent auf rund 460 Millionen Euro. Inflation war bisher kein Thema. Symrise hat bislang höhere Kosten durch teurere Vorprodukte erfolgreich an seine Kunden weitergegeben.

Der Pfad der Kursentwicklung war in den letzten 11 Jahren kontinuierlich nach oben gerichtet. Nach dem Triple-Top zur Jahreswende 2021/2022 setzte aber eine empfindliche Korrektur ein. Von Anfang Januar 2022 bis Anfang März 2022 sank der Kurs um 28 Prozent und bildete ab 9. März 2022 eine Seitwärtsrange aus. Diese wird an der Unterseite von der Unterstützung bei 94,16 Euro und an der Oberseite vom Widerstand am Level von 113,80 Euro eingefasst. Am 10. Februar 2023 wurde der Support bei 94,16 Euro zum vierten Mal getestet und zum wiederholten Mal nicht nachhaltig unterschritten. Bis dato konnte sich die jüngste Kursentwicklung wieder knapp 3 Prozent vom Supportlevel nach oben hin abheben. Eine Abschreibung von 126 Millionen Euro auf die knapp 30-prozentige Beteiligung an Swedencare zehrte am Gewinn. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) fiel deshalb im vergangenen Jahr leicht um zwei Prozent. Die Gewinnziele weisen aber bis 2025 um 36 Prozent nach oben. Das erwartete KGV 2025 erscheint mit 22,17 in Anbetracht der Wachstumsstory moderat. Die mittelfristige Chance auf steigende Kurse wirkt größer als ein Durchbruch des Supportlevels bei 94,16 Euro.

