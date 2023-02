Wirtschaft Deutsche Investoren meiden Indien

Berlin/Neu-Delhi (dts Nachrichtenagentur) - Deutsche Investoren meiden derzeit den indischen Markt. Das ergab eine Umfrage der Auslandshandelskammern in Singapur und Indien, über die die FAZ berichtet.



Demnach gaben 70 Prozent der befragten Manager an, sie wollten derzeit nicht in der fünftgrößten Volkswirtschaft der Erde investieren. Kurz vor den Besuchen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) mit einer Wirtschaftsdelegation in Neu-Delhi und Bangalore stellten die Befragten dem Land damit ein schlechtes Zeugnis aus. Für die als "wirtschaftsfreundlich" angetretene Regierung von Ministerpräsident Narendra Modi dürfte besonders bitter sein, dass fast ein Viertel der Befragten, die schon vor Ort sind, aufgrund der "Barrieren in Indien" kein weiteres Geld in die Hand nehmen will.