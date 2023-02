Gestern der bisher schwächste Handelstag des Jahrtes an der Wall Street - aber der Dax hält sich dafür noch erstaunlich gut. Aber häufig reagiert der Dax mit Verzögerung auf das, was die Wall Street vorgibt. Ist heute der Tag für dieses Nachholen? Die US-Indizes reagieren (ebenfalls stark verspätet) auf das, was die Anleihemärkte und Devisenmärkte schon länger einpreisen: eine hartnäckigere Inflation, die die Fed zwingt, die Zinsen höher anzuheben und dann länger hoch zu halten als zuvor erwartet. Auslöser für den gestrigen Abverkauf der US-Märkte waren die stärkeren US-Einkaufsmanagerindizes. Heute im Fokus das FOMC-Protokoll (20.00Uhr), nachdem Fed-Chef Powell bei seiner letzten Pressekonferenz davon gesprochen hatte, dass aus diesem Protokoll der weitere Zins-Pfad der US-Notenbank hervorgehen würde..

