Pharming gibt Aufnahme des ersten Patienten an der pädiatrischen klinischen Studie mit Leniolisib bekannt

LEIDEN, Niederlande, 22. Februar 2023 /PRNewswire/ -- DiePharming Group N.V. („Pharming" oder „das Unternehmen") (EURONEXT Amsterdam: PHARM)/(Nasdaq: PHAR) gibt bekannt, dass der erste Patient in ihre klinische Phase-III-Studie (NCT05438407) aufgenommen wurde, in der die Wirkungsweise des Prüfpräparats Leniolisib, ein oraler, selektiver Phosphoinositid-3-Kinase-Delta (PI3Kd)-Inhibitor, bei Kindern mit aktiviertem Phosphoinositid-3-Kinase-Delta-Syndrom (APDS) untersucht wird. Derzeit gibt es keine zugelassene Behandlung für diese komplexe und progressive Krankheit, die durch genetische Varianten verursacht wird.

Die multinationale Studie der Phase III bewertet die Aufnahme von Leniolisib in Tablettenform bei Kindern im Alter von 4 bis 11 Jahren mit APDS, einer seltenen primären Immunerkrankung.

An Standorten in den Vereinigten Staaten, Europa und Japan wird die einarmige, offene, multinationale klinische Studie die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit von Leniolisib bei etwa 15 Kindern im Alter von 4 bis 11 Jahren mit einer bestätigten APDS-Diagnose untersuchen. Die primären Wirksamkeitsendpunkte der Studie sind eine Verringerung der Größe des Index-Lymphknotens und ein erhöhter Anteil naiver B-Zellen an den gesamten B-Zellen gegenüber dem Ausgangswert nach 12 Wochen. Zu den sekundären Endpunkten gehört die Bewertung der Fähigkeit von Leniolisib, die gesundheitsbezogene Lebensqualität auf Grundlage von Messungen der körperlichen, sozialen, emotionalen und schulischen Funktionsfähigkeit anhand eines validierten Patientenfragebogens zu verändern.

Pharming plant im dritten Quartal des Jahres 2023 eine ähnliche klinische Studie einzuleiten, an der Kinder zwischen 1 und 6 Jahren mit APDS teilnehmen werden, um eine neue pädiatrische Rezeptur von Leniolisib zu evaluieren. Ausgewählte Patienten, die an einer der beiden pädiatrischen Studien teilnehmen, werden Leniolisib nach der ersten 12-wöchigen Behandlungsphase ein Jahr lang im Rahmen einer offenen Verlängerungsstudie weiter erhalten.

Manish Butte, Doktor der Medizin und Inhaber des E. Richard Stiehm Stiftungslehrstuhl sowie Professor mit Festanstellung in der Abteilung für Kinderheilkunde und Leiter der Abteilung für Immunologie, Allergie und Rheumatologie an UCLA bemerkte dazu:

„Bei der Behandlung von APDS besteht der aktuelle Behandlungsstandard darin, eine Reihe von unterstützenden Therapien zu verwenden. Obwohl diese Therapien einige der Manifestationen von APDS behandeln können, zielen sie nicht auf die zugrunde liegende Ursache der Krankheit ab. Die Studien von Pharming zu Leniolisib bei Kindern mit APDS sind wichtig, um die Möglichkeit zu bewerten, die Symptome in einem früheren Stadium des Krankheitsverlaufs zu minimieren."