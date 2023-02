Langenfeld (ots) - Erbstreitigkeiten stellen für Unternehmerfamilien finanziell

und emotional eine große Belastungsprobe dar. Das zeigt aktuell der Todesfall

von Dieter Thomas Heck. Um Streit zu vermeiden, setzen immer mehr

Unternehmerfamilien auf die Gründung einer Stiftung. Praktischerweise schützt

sie ihr Vermögen auch vor der Erbschaftssteuer.



"Das Beispiel Heck verdeutlicht leider, wie Erbstreitigkeiten im schlimmsten

Fall ausgehen können. Vorausschauende Unternehmerfamilien gründen daher

Stiftungen, um ihren Betrieb und ihr Vermögen nachhaltig zu schützen. Außerdem

werden ihre Wünsche dank der Stiftung im Todesfall umgesetzt", erklärt

Stiftungsberater Sascha Drache. Er verrät in diesem exklusiven Ratgeber, welche

Vorteile eine Stiftung mit sich bringt, wenn Unternehmerfamilien große Vermögen

vererben wollen.





Wie sich mit einer Stiftung belastende Erbstreitigkeiten umgehen lassenIm deutschen Erbrecht werden zahlreiche Personengruppen berücksichtigt. Ehelicheund nichteheliche Kinder, Enkel, die Eltern des Erblassers oder Ehegatten habenein Anrecht auf ihren Pflichtteil. Zugleich werden je nach Familienstand weitereAngehörige wie adoptierte Kinder beim Erbe berücksichtigt. Aus diesem Grund istklar: Streitigkeiten eskalieren alleine wegen der vielen Begünstigtenüberdurchschnittlich schnell. Eine Stiftung schafft diesbezüglich jedochAbhilfe.Unternehmens- und Vermögensanteile im Stiftungseigentum werden nämlich nichtvererbt. Hinterbliebene können also keinen Anspruch darauf geltend machen. DerStiftungsgründer entscheidet dabei im Vorfeld, wie das Vermögen nach seinemAbleben zugeteilt werden soll. Seine in der Satzung festgehaltenenEntscheidungen lassen sich nicht anfechten, was Erbstreitigkeiten verlässlichvorbeugt.Warum die Stiftungsgründung auch attraktive Steuervorteile mit sich bringtDie Nachlassregelung einer Stiftung bewährt sich für Unternehmerfamilien, dieihre Steuerlast optimieren möchten. Im Gegensatz zum regulären Erbe wird bei dertestamentarischen Übertragung von Vermögenswerten auf die Stiftung nämlich diesogenannte Erbersatzsteuer erhoben:Im Rahmen dieser Ersatzsteuer greift alle 30 Jahre ein fiktiver Vermögensanfall.Der Gesetzgeber nimmt dabei standardmäßig an, dass der Stifter sein Vermögen anzwei Kinder vererbt. Sollte er kinderlos sein, kann er in gleichem Maße von demgesetzlichen Freibetrag in Höhe von 800.000 Euro profitieren.Außerdem kommt bei Familienstiftungen das sogenannte Steuerklassenprivileg zumtragen. Dieses regelt den Verwandtschaftsgrad zum Stifter. Je näher er ausfällt,desto geringer ist die Steuerlast. Bei einer Stiftung wird dabei grundsätzlichvom ersten Verwandtschaftsgrad ausgegangen. 23 Prozent niedriger ist dieSteuerbelastung für Unternehmerfamilien dank des Steuerklassenprivilegs imDurchschnitt.Hohe Planbarkeit durch gesetzlichen Zahlungsaufschub der ErbersatzsteuerDer Fälligkeitszeitpunkt der Erbersatzsteuer ist gesetzlich geregelt. 30 Jahrenach der Stiftungsgründung muss sie entrichtet werden, wobei eine Begleichungüber diesen Zeitraum auch in Jahresraten möglich ist. Das sorgt für verlässlichePlanbarkeit und entlastet alle Angehörigen spürbar.Somit handelt es sich bei der Erbersatzsteuer um einen gesetzlich geregeltenZahlungsaufschub, der im Vergleich zur Erbschaftssteuer extrem großzügigausgelegt ist. Auch von diesem Vorteil lässt sich über Generationen hinwegprofitieren. Wenig verwunderlich also, warum immer mehr UnternehmerfamilienStiftungen gründen.Über Sascha Drache:Sascha Drache ist gefragter Experte für das Stiftungswesen. Seit vielen Jahrenbewegt er sich durch die deutsche Stiftungswelt und gilt gemeinhin als derdeutsche Stiftungspapst. Mit seiner Beratung in Sachen Stiftungsgründungunterstützt er den deutschen Mittelstand. Dabei begleitet der Top-Experte seineKlienten über die gesamte Phase der Gründung und unterstützt sie dabei, ihreStiftung auf einem festen Fundament zu errichten. So können sie den Aufbau undSchutz ihres Vermögens langfristig sicherstellen. Mehr Informationen dazu unter:https://www.ratgeber-stiftung.de/schlau-machen/Pressekontakt:Ratgeber StiftungInhaber: Sascha Drachehttps://www.ratgeber-stiftung.deE-Mail: mailto:info@ratgeber-stiftung.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/167546/5446954OTS: Ratgeber Stiftung