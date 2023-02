Wie Apotheken zu einer Arbeitgebermarke werden und systematisch neue Mitarbeiter einstellen können (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Lampertheim (ots) - Nicolas Klose und Mara Maier sind die Gründer undGeschäftsführer der Klose Consulting GmbH. Gemeinsam mit ihrem Team unterstützensie Apotheken sowie Unternehmen aus dem Pharmabereich dabei, mithilfe digitalerMarketingstrategien ihr Recruiting sowie die Neukundengewinnung erfolgreicher zugestalten.Das Jahr 2023 stellt viele Apotheken vor wachsende Herausforderungen. LautExperten wird sich die Zahl der Apothekenschließungen verdreifachen, sodass mitbis zu 1.000 Schließungen zu rechnen ist. Eine Hiobsbotschaft für die Branche."Doch jede Krise birgt auch ein Zeitfenster voller Möglichkeiten", soMarketing-Experte Nicolas Klose. "Wir sprechen hier von einem "Window ofOpportunity", einem Gelegenheitsfenster, das für einen bestimmten Zeitraumzahlreiche Chancen und Möglichkeiten für Apotheken freisetzt." SeineGeschäftspartnerin Mara Maier ergänzt: "Wer diese aktiv für sich nutzt, wirdseine Vakanzen besetzen und zeitliche Ressourcen freisetzen, die in andereessenzielle Geschäftstätigkeiten investiert werden können." Als Gründer undGeschäftsführer der Klose Consulting GmbH helfen die Experten Apotheken undUnternehmen aus dem Pharmabereich bei der Gewinnung qualifizierten Fachpersonalsund Neukunden. Die Branchen-Insider wissen daher um die Herausforderungen, aberauch die Chancen der Branche. Im Folgenden haben sie verraten, wie Apothekensich nun aufstellen sollten, um qualifizierte Fachkräfte für sich zu gewinnenund so ihr weiteres Existieren am Markt zu sichern.1. Die Vorteile des digitalen Wandels ausschöpfenDie Digitalisierung verändert den Unternehmensalltag spürbar. Nicht alleApotheken werden damit schritthalten können. Wer jedoch schnell reagiert undsich anpassen kann, erhöht seine Chancen, weiterhin am Markt bestehen zubleiben. Zugleich nutzen agil handelnde Apothekeninhaber den digitalen Wandelfür sich, um den Fachkräftemangel für ihr Unternehmen zu lösen. KlassischesMitarbeitergewinnung über Stellenportale oder Zeitungen ersetzen sie durchzeitgemäße Maßnahmen wie eine überzeugende Karrierewebsite und eine Präsenz inden relevanten Medien.Social-Media-Marketing unterstützt Apotheker darüber hinaus dabei, sich alsattraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Das ist unverzichtbar, da sich derMarkt zunehmend verändert. 2023 müssen sich Arbeitgeber bei potenziellenKandidaten bewerben. Es reicht also nicht länger, eine zu besetzende Stellelediglich über die Apotheker-Kammer auszuschreiben und auf passende Bewerber zuhoffen. Apotheken müssen sich vielmehr von der Masse abheben, um für aktivSuchende und Wechselwillige als Arbeitgeber relevant zu sein.