WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, Januar 2023



+8,7 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)



+1,0 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)



Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Januar 2023





+9,2 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)+0,5 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung desVerbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im Januar 2023 bei +8,7 %.Die Inflationsrate hatte im Dezember 2022 nach der Revisionsberechnung auf dasneue Basisjahr 2020 bei +8,1 % und im November 2022 bei +8,8 % gelegen. Damithat sich der Preisauftrieb zu Jahresbeginn wieder verstärkt. "Nach einerAbschwächung zum Jahresende bleibt die Inflationsrate damit auf einem hohenStand", sagt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, und ergänzt:"Wir beobachten Preiserhöhungen bei vielen Waren und zunehmend auch beiDienstleistungen. Besonders spürbar für die privaten Haushalte waren aber auchim Januar die steigenden Preise für Energie und Nahrungsmittel." Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Verbraucherpreiseim Januar 2023 gegenüber Dezember 2022 um 1,0 %.Der Verbraucherpreisindex für Deutschland wird in turnusmäßigen Abständen einerRevision unterzogen und auf ein neues Basisjahr umgestellt. Mit den Ergebnissenfür den Berichtsmonat Januar 2023 erfolgt die Umstellung von der bisherigenBasis 2015 auf das Basisjahr 2020. Dabei wurden die Wägungsschemata aktualisiertund methodische Änderungen eingearbeitet. In einem Presse-Hintergrundgespräch am22. Februar 2023 ab 10 Uhr informiert das Statistische Bundesamt ausführlich zuden methodischen Weiterentwicklungen und zu den Ergebnissen der Revision. DasHintergrundgespräch kann im Livestream auf www.destatis.de mitverfolgt werden.Mit Beginn des Hintergrundgesprächs wird auf der Übersichtseite derPressekonferenzen zudem ein ausführliches Hintergrundpapier zur Revisionveröffentlicht.Sondereffekte infolge der Kriegs- und Krisensituation halten weiterhin denPreisauftrieb hochSeit Beginn des Kriegs in der Ukraine sind insbesondere die Preise für Energieund Nahrungsmittel merklich angestiegen und beeinflussen die Inflationsrateweiterhin erheblich. Infolge der Kriegs- und Krisensituation beeinflussen auchLieferengpässe und Preisentwicklungen auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufendie Inflationsrate, dadurch verteuerten sich auch andere Waren undDienstleistungen. Um den Preisauftrieb einzudämmen, wurden Maßnahmen des drittenEntlastungspakets der Bundesregierung beschlossen, die im Verbraucherpreisindex