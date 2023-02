Die Warschauer Kammermusiker begeisterten das Viennese Publikum

WARSCHAU, 22. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Am 11. Februar fand im Goldenen Saal des Musikvereins in Wien ein Konzert aus der Reihe „Music of the Masters" statt. Das MACV - Musicae Antiquae Collegium Varsoviense Orchester der Warschauer Kammeroper unter der Leitung von Maestro Michael Maciaszczyk eroberte die Herzen des Viennese Publikums mit einer kühnen Aufführung der Symphony in G major Hob. I:88 von Joseph Haydn und Symphonie Nr. 7 in A-Dur op. 92 von Ludwig van Beethoven.