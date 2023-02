Wirtschaft Beschäftigte im Westen verdienen deutlich mehr als Ostdeutsche

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Gehälter in Deutschland sind regional weiterhin sehr unterschiedlich. Während die Beschäftigten in Ostdeutschland durchschnittlich 38.700 Euro verdienen, sind es in Westdeutschland 45.500 Euro - und damit rund 15 Prozent mehr, berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf Zahlen eines Job-Portals.