Lays stellt die neue Markenplattform "No Lay's, No Game" mit der globalen Fußball-Ikone Thierry Henry anlässlich des UEFA Champions League Turniers vor

New York (ots/PRNewswire) - Mit "Thierry Visits", ein überraschendes

Video-Erlebnis mit Barcelona-Fußballfans erweckt Thierry Henry die neue

Markenphilosophie zum Leben und zeigt, dass das Fußballerlebnis ohne Lay's

undenkbar ist!



Ein Fußballspiel mit Ihren Freunden anzuschauen ist gut, aber noch besser ist

es, Fußball umgeben von Ihren Freunden und Lay's anzuschauen. Um den Countdown

zu feiern und um die Zeit bis zum 2022-2023 UEFA Champions League (UCL) Turnier

zu verkürzen, hat Lay's heute die globale Fußballikone Thierry Henry an die

Haustüren der engagiertesten Fußballfans von Barcelona gebracht, um die "No

Lay's No Game"-Plattform bekannt zu machen. Dabei handelt es sich um eine

Kampagne, die Fans überrascht und bestätigt, dass das Fußballerlebnis nicht nur

erhöht wird, sondern ohne Lay's einfach undenkbar ist.





"No Lay's, No Game" ist eine Plattform, die fast ein Jahrzehnt der Partnerschaftzwischen der weltweit beliebtesten Chipsmarke und dem UEFA Champions Leaguefeiert, denn es gibt nichts Besseres, als ein Fußballspiel im Stadium, zu Hauseoder umgeben von Freunden anzuschauen, während man sich eine Tüte Lay's teilt.Echte Fans verstehen, dass intensive Fußballspiele ein perfektes Seherlebniserfordern. Jede Sekunde, jeder Schuss und jeder Snack können das Ergebnis desSpiels beeinflussen. Mit diesem hohen Einsatz will "No Lay's, No Game"sicherstellen, dass Fußballfans auf der ganzen Welt wissen, dass man unterkeinen Umständen auf Lay's verzichten kann und dass es den Spaß, die Spannungund den Geschmack zu jedem unerwarteten, intensiven Moment bringt, den der Sportuns im Laufe der Jahre gegeben hat. Fußball ist ohne Lay's undenkbar. KeineLays, kein Spiel.Ciara Dilley, Vice President of Marketing, Global Food Brands von PepsiCo, sagteauf der Plattform "No Lay's, No Game": "Als offizieller Snack-Partner der UEFAChampions League verstehen wir, dass ein großer Teil der Fußballkultur dieKameradschaft ist, die durch das Teilen von Erfahrungen mit Freunden entstehtund der am meisten erwartete Gast auf der Party immer der perfekte Snack ist...Lay's Kartoffelchips. Seit Jahren sind unsere Chips ein integraler Bestandteildes Fußballerlebnisses und fördern die Leidenschaft und Intensität der Fans fürdieses schöne Spiel. Ohne Lay's gibt es kein Spiel. Wir sind stolz darauf, eineLegende wie Thierry Henry zu gewinnen, um Fußballfans auf der ganzen Welt dabeizu helfen, Verbindungen aufzubauen und als einziger Snack zu dienen, der dasSpiel komplett macht. Es ist undenkbar, ohne Lay's Fußball zu schauen".Wie undenkbar? Um "No Lay's, No Game" zu starten, hat sich die Marke mit demFIFA World Cup Champion in Frankreich 1998, zweifachenPremier League Champion,