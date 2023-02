Cloud-Transformation bei Telekommunikations-Anbietern Milliardeninvestitionen geplant

Berlin (ots) - Fast die Hälfte der Netzkapazität von Telekommunikationsanbietern

(46 Prozent) wird in den nächsten drei bis fünf Jahren vollständig

Cloud-native[1] sein. Zu diesem Ergebnis kommt die neue Studie Networks on

cloud: A clear advantage (https://www.capgemini.com/de-de/insights/research/stud

ie-cloudifizierung-von-mobilfunk-netzwerken/) des Capgemini Research Institute

(https://www.capgemini.com/researchinstitute/) . Jeder Anbieter wird in besagtem

Zeitraum durchschnittlich pro Jahr mindestens 200 Millionen US-Dollar in die

Cloud-Umstellung investieren, so die Prognose. Early Adopter[2]versprechen sich

sowohl wirtschaftliche Vorteile als auch eine Reduktion der CO2-Emissionen.



Die Studie zeigt, dass 33 Prozent der gesamten Telco-Cloud-Investitionen in den

nächsten fünf Jahren in technologische Infrastruktur fließen werden. Weitere 18

Prozent sollen Forschung und Entwicklung zugutekommen, um unter anderem die

Automatisierung von Netzwerken durch künstliche Intelligenz (KI) und

maschinelles Lernen (ML) voranzubringen. Das bevorzugte

Cloud-Bereitstellungsmodell sind dabei Private Clouds.