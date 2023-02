Eternalplanet führt sein Energiespeichersystem für Wohnhäuser - EP Cube - in Europa ein

MADRID, 22. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Eternalplanet ist eine verbraucherorientierte unabhängige Marke für Energietechnologie von Canadian Solar, einem führenden Anbieter von Solarenergielösungen. Am 21. Februar stellte Eternalplanet auf der „Genera 2023: Internationale Energie- und Umweltmesse" in Spanien EP Cube, ein Energiespeichersystem für Wohnhäuser für den europäischen Markt, vor.

EP Cube integriert einen Hybrid-Wechselrichter und modulare Batterien, die es dem Nutzer ermöglichen, Energieerzeugung, Verbrauch und Speicherung zu Hause auf intelligente Weise zu steuern. Außerdem zeichnet sich das System durch ein attraktives und kompaktes Design, eine einfache Installation, eine anpassbare Speicherkapazität und eine Fernsteuerung aus. „Nach der Veröffentlichung auf der Messe in Spanien wird der EP Cube sukzessive in Italien, Großbritannien und Deutschland erhältlich sein", so Andy Yin, General Manager von Eternalplanet.