GOLDMAN SACHS stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Infineon nach Expertengesprächen zum Thema Siliziumkarbid auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Halbleiterprodukte aus Siliziumkarbid dürften teurer als solche aus Silizium bleiben, doch die Chiphersteller seien bereit, für die besseren Materialeigenschaften auch mehr zu zahlen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Da die Nachfrage das Angebot derzeit deutlich übersteige, würden die Produktionskapazitäten aggressiv ausgebaut./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2023 / 22:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 34,06EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alexander Duval

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m