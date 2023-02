PwC unterstützt Unternehmen mit neuen Lösungen bei LkSG und EU-Taxonomie

Düsseldorf (ots) -



- PwC Deutschland erweitert das eigene Software-Portfolio um Lösungen zum

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und zur EU-Taxonomie

- "Check Your Value Chain" hilft, Risiken in Lieferketten softwarebasiert zu

identifizieren und mitigieren

- Der "EU Taxonomy Manager" ersetzt die Berichterstattung auf Basis klassischer

Tabellenverarbeitung



Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland (PwC) baut

ihre digitale Plattform "Enterprise Cloud Solutions" mit Lösungen für das

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) und Berichtspflichten für die

EU-Taxonomie aus. Damit gibt PwC Unternehmen Software-Lösungen an die Hand, um

schnell und effektiv eine Compliance mit den neuen Gesetzen und Richtlinien

herzustellen, ohne neue externe Abhängigkeiten aufzubauen.