Degussa Bank legt Jahresergebnis 2022 vor

- Vorläufiges Ergebnis vor Steuern in Höhe von 39,2 Millionen Euro abgeschlossen

- Bilanzsumme lag per 31. Dezember 2022 bei 6,5 Milliarden Euro

- Das bilanzielle Eigenkapital erhöht sich auf 340,2 Millionen Euro



Die Degussa Bank AG hat das Geschäftsjahr 2022 auf Basis vorläufiger noch nicht

testierter Zahlen nach HGB-Rechnungslegung mit einem Ergebnis vor Steuern in

Höhe von 39,2 Millionen Euro abgeschlossen. Der Zinsüberschuss inklusive

laufender Erträge (1,5 Millionen Euro) betrug 117,5 Millionen Euro (Vorjahr:

89,9 Millionen Euro), der Provisionsüberschuss belief sich auf 25,5 Millionen

Euro (Vorjahr: 24,0 Millionen Euro). Die weiteren Erträge in Höhe von 37,5

Millionen Euro (Vorjahr: 117,8 Millionen Euro) sind im Wesentlichen durch die

Veräußerungen von Tochtergesellschaften geprägt. Die Verwaltungsausgaben

inklusive Abschreibungen gingen leicht auf 109,1 Millionen Euro zurück (Vorjahr:

114,4 Millionen Euro). Die Nettozuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft

betrugen 4,8 Millionen Euro (Vorjahr: 7,9 Millionen Euro). Das Ergebnis der

normalen Geschäftstätigkeit lag bei 45,6 Millionen Euro (Vorjahr: 124,1

Millionen Euro), die außerordentlichen Aufwendungen bei 6,3 Millionen Euro

(Vorjahr: 8,6 Millionen Euro).