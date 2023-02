RBC stuft DANONE auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Danone nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Das vierte Quartal des Lebensmittelkonzerns sei recht gut ausgefallen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Auch der Ausblick entspreche den Erwartungen, weshalb die Sorgen darüber nicht angebracht gewesen seien./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2023 / 01:59 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 01:59 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,73 % und einem Kurs von 53,77EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 69

Kursziel alt: 69

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m