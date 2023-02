Gold Royalty wird die vierteljährlichen Betriebs- und Finanzergebnisse am 27. März 2023 veröffentlichen

Vancouver, British Columbia - 22. Februar 2023 - Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-co ... ) (NYSE American: GROY) wird seine vierteljährlichen Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei Monate, die am 31. Dezember 2022 endeten, am Montag, dem 27. März 2023, nach Börsenschluss veröffentlichen. Wie bereits angekündigt, wird das Unternehmen ab 2023 sein Geschäftsjahresende auf den 31. Dezember umstellen, um es besser an den Berichtszyklus unserer Mitbewerber anzugleichen.

Am Dienstag, den 28. März 2023, wird ab 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT, 17:00 Uhr MEZ) ein Webcast für Investoren abgehalten, um diese Ergebnisse zu diskutieren. Das Management wird interessierten Stakeholdern ein Update zu den Quartalsergebnissen des Unternehmens bereitstellen, einschließlich der wichtigsten Katalysatoren, die vor Kurzem für die Vermögenswerte, die den Royalties des Unternehmens zugrunde liegen, bekannt gegeben wurden. Im Anschluss an die Präsentation findet eine Frage- und Antwortrunde statt, in der die Teilnehmer ihre Fragen an das Management stellen können.

Um sich für das Webcast anzumelden, klicken Sie bitte auf den folgenden Link: https://www.bigmarker.com/vid-conferences/GoldRoyalty-Mar-2023-Results ...

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, in qualitativ hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Royalties und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erwirtschaften. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus aus Net-Smelter-Return-Royalties auf Goldliegenschaften in Nord-, Mittel- und Südamerika.

Gold Royalty Corp.

Peter Behncke

Manager, Corporate Development & Investor Relations

Tel.: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch