Vorstandschef Oliver Bäte nennt bei seiner Prognose einen Zielkorridor von 13,2 bis 15,2 Milliarden. Jeder Wert, der über den Mittel der Range landet, wäre ein neuer Rekord. Dabei muß man wissen, daß der Versicherer in den letzten zehn Jahren fast immer die Prognose getoppt hat. Der Allianz kommt zugute, daß sie breit aufgestellt ist. Einer der größten Assetmanager der Welt kosten die Turbulenzen am Kapitalmarkt freilich Rendite. Besonders gut läuft aber das Geschäft mit Sachversicherungen, das 2023 den Gewinn um schätzungsweise 10% steigern könnte.

Die Münchener haben sich das Ziel gesetzt, jedes Jahr die Dividende um mindestens 5% zu steigern. In den letzten 14 Jahren haben sie die Ausschüttung jedes Jahr erhöht oder zumindest unverändert gelassen. In diesem Jahr soll sich die Ausschüttung von 10,80 Euro auf 11,40 Euro erhöhen. Macht eine saftige Dividendenrendite von 5,2%. Hinzu kommt noch ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1 Milliarde.

Zusammengenommen handelt es sich praktisch um eine Vollausschüttung, genau genommen werden 97% des Gewinns an die Aktionäre verteilt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr steigerte die Assekuranz den Umsatz um knapp 3% auf nahezu 153 Milliarden. Während der Umsatz im Fondsgeschäft und in der Lebens- und Krankenversicherung sank, legte er in der Schaden- und Unfallsparte um 12,4% auf 70 Milliarden zu. Auch der Aktienkurs erweist sich als krisenfest. Mit 217,35 Euro notiert die Aktie um 5% höher als unmittelbar vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Marktkapitalisierung 88 Milliarden. Das KGV ganze 9. Ein Einstieg sollte sich lohnen. Schließlich liegt das Allzeithoch (445 Euro im Sommer 2000) noch meilenweit entfernt. Fazit: Attraktiver Dividendenwert mit Kursphantasie.