MWC Ericsson, Telekom und Vay zeigen Live-Demo zu teleoperiertem Fahren mit 5G (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Telefahren in einer 5G-Testumgebung in Berlin-Tegel implementiert.

- 5G-Test-Netz in Berlin optimiert mit 5G Managed Latency mit L4S (Low Latency

Low Loss Scalable).

- Telefahrer steuert ein Fahrzeug in Berlin von der Telefahrstation auf dem MWC

in Barcelona aus.

- Demo zeigt Bedeutung von L4S für hochwertige, latenzkritische Anwendungen.



Stellen Sie sich einen Mobilitätsservice vor, bei dem ein Elektrofahrzeug ohne

Person darin genau dann vor Ihrem Haus steht, wenn Sie es brauchen. Und Sie

müssen nicht parken. Ein bequemer und günstiger Tür-zu-Tür-Service. Dieses

Konzept werden die Unternehmen Ericsson, Deutsche Telekom und Vay auf dem MWC

2023 in Barcelona vorführen.