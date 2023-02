3 Highlights des Huawei's Green Intelligent OptiX Network werden auf dem MWC 2023 enthüllt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - BARCELONA, Spanien, 22. Februar 2023/PRNewswire/ - Angetrieben durch die Bedürfnisse der Smart Society steigen dieBandbreitenanforderungen auf dem Campus, in der industriellen Vernetzung, inUnternehmen und zu Hause. Die Nachfrage der Menschen nach Netzwerkverbindungenentwickelt sich schneller, als wir es uns vorstellen können. Konnektivität wirdallmählich zum Eckpfeiler einer Smart Society. Sie fördert die Kommunikation undZusammenarbeit in allen Bereichen der globalen Gesellschaft und Wirtschaft undwirkt sich direkt auf die Entwicklung von Bildung, Gesundheitswesen, Produktion,Landwirtschaft, Transport und anderen Branchen aus.Als das umweltfreundlichste und kohlenstoffärmste Kommunikationsmedium istGlasfaser das Medium der Wahl für die nachhaltige Entwicklung von Festnetzen.Die Entwicklung eines rein optischen Netzwerks kann die umweltfreundlicheEntwicklung der Sozialwirtschaft erheblich unterstützen. Als Eckpfeiler desAusbaus fester Breitbandnetze kann das umweltfreundliche rein optische Netz einnachhaltiges Gigabit-Erlebnis bieten. Heutzutage fördert das "Gigabit OpticalNetwork" mit seiner ultimativen Konnektivitätserfahrung die rasche Verbreitungverschiedener smarter Anwendungen, und seine Technologie, sein Netzwerk, seineÖkologie und seine Nutzer entwickeln sich rasant. Mit dem Aufkommen und derPopularität neuer Technologien und Anwendungen wie VR, AR und 8K-Video muss das"Gigabit Optical Network" in Zukunft auf eine allgegenwärtige10-Gigabit-Konnektivität aufgerüstet werden.Um die rasche Verbreitung des "Gigabit Optical Network" zu fördern und diekünftige Aufrüstung auf allgegenwärtige 10-Gigabit-Konnektivität zuunterstützen, wird Huawei während des MWC 2023 vom 27. Februar bis 2. März mitführenden Betreibern und Branchenführern zusammenarbeiten, um das "Green GigabitAll-Optical Network" zu besprechen. Darüber hinaus wird Huawei drei innovativeLösungen für die F5.5G-Ära auf den Markt bringen, um die Branche auf dem Weg zu10 Gbit/s Everywhere zu unterstützen.Highlight 1: Nutzen Sie den Moment und sehen Sie, wie eine grüne, rein optischeVerbindung ein Gigabit-Erlebnis freisetztAm 27. Februar wird Huawei am Green All-Optical Forum teilnehmen, das von IDATE,einer führenden europäischen Beratungsorganisation, organisiert wird. IDATE wirddas "Green Fiber Network for Gigabit Experience White Paper" veröffentlichen undAuszeichnungen an führende Betreiber für ihre hervorragenden Praktiken vergeben.